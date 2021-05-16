«Уфа» - «Арсенал»: Стартовые составы

Тренерские штабы «Уфы» и тульского «Арсенала огласили стартовые составы на матч 30-го тура чемпионата России.

«Уфа»: Беленов, Никитин, Табидзе, Йокич, Иванов, Камилов, Бауэр, Урунов, Мрзляк, Милетич, Андрич.

«Арсенал»: Шамов, Григалава, Беляев, Рассказов, Коновалов, Ломовицкий, Чаушич, Кангва, Хлусевич, Ковалев, Луценко.

Отметим, что перед заключительным туром уфимский клуб располагается на 14-й позиции, набрав 22 очка. Всего на одно очко от него отстает волгоградский «Ротор» (21 очко). «Арсенал» занимает 13-ю позицию, заработав 23 очка.

Матч «Уфа» - «Арсенал» пройдет сегодня на стадионе «Нефтяник». Начало игры - в 14:00 по московскому времени.