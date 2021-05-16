«Спартак» опубликовал видео, посвященное Тедеско

Московский «Спартак» опубликовал видеоролик с моментами проявления ярких эмоций главным тренером Доменико Тедеско, для которого матч с «Ахматом» в 30-м туре РПЛ станет последним в клубе.

Отметим, что перед заключительным туром «Спартак» расположился на второй строчке, набрав 59 очков. Для попадания в Лигу чемпионов красно-белым достаточно сыграть вничью с грозненским клубом. «Ахмат» занимает 10-ю позицию, заработав 39 очков.

Матч «Ахмат» - «Спартак» состоится сегодня, 16 мая в Грозном и начнется в 14:00 по московскому времени.