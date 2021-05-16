Аджоев - о переносе матча «Уфа» - «Арсенал»: Надо беречь игроков и переносить матч хотя бы на вечер

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал возможный перенос матча заключительного 30-го тура РПЛ «Уфа» - «Арсенал» из-за жары в башкирской столице.

Столбик термометра на стадионе в Уфе показывает +37 градусов Цельсия. Начало матча могут перенести на 16:00 (мск).

«Нам надо обязательно беречь футболистов. Хотя бы на вечер надо переносить, нельзя ни в коем случае играть. Позиция нашего клуба идентична с позицией «Уфы» по этому поводу — здоровые футболисты прежде всего. Три очка или это, мне лучше, чтоб футболисты здоровыми были. Жду матч позже, но тут уже, как примет решение лига. Это не от нас зависит, но мы свою позицию высказали», — цитирует Аджоева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Арсенал» и «Уфа» борются за сохранение места в РПЛ на следующий сезон.

Тульская команда располагается на 13-й строчке турнирной таблицы, набрав 23 очка. Клуб из Уфы с 22 очками находится 14-м месте.