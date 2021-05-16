Аллегри или Лев могут возглавить «Реал» в случае ухода Зидана

Массимилиано Аллегри и наставник сборной Германии Йоахим Лев являются одними из кандидатов на пост главного тренера «Реала».

По информации Marca, итальянский и немецкий специалисты возглавят мадридский клуб в случае ухода со своей должности Зинедина Зидана.

Ранее в СМИ сообщалось, что 48-летний специалист уже объявил игрокам и руководству «Реала» о своей отставке по окончании сезона. Зидан объясняет свое желание моральной и физической усталостью. Отметим, что Лев покинет сборную Германии после чемпионата Европы, а Аллегри в данный момент находится без работы.

Также в качестве нового наставника «Реала» рассматривается экс-форвард команды Рауль, который сейчас возглавляет возглавляет резервный состав «королевского» клуба - «Реал Кастилья».

На данный момент мадридский клуб занимает в таблице чемпионата Испании второе место, набрав 78. У идущего первым «Атлетико» - 80. «Барселона» на третьей позиции - 76 очков.