ЭСК РФС считает, что Безбородов правильно не удалил защитника «Спартака» Айртона в матче с «Химками»

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Россия - Премьер-Лига 2-й тайм, 74' Динамо М 2 ЦСКА 1 П1 1.33 Х 4.50 П2 14.0
Россия - Премьер-Лига 2-й тайм, 67' Рубин 0 Ротор 0 П1 2.45 Х 1.95 П2 7.50
Россия - Премьер-Лига 2-й тайм, 69' Ростов 1 Краснодар 2 П1 14.0 Х 4.50 П2 1.33
Россия - Премьер-Лига 2-й тайм, 73' Химки 0 Сочи 0 П1 6.10 Х 1.65 П2 3.50
Россия - Премьер-Лига 2-й тайм, 72' Ахмат 2 Спартак М 1 П1 1.55 Х 3.50 П2 8.00
Англия - Премьер-лига 2-й тайм, 76' Кристал Пэлас 1 Астон Вилла 2 П1 5.30 Х 1.75 П2 3.50
Россия - Премьер-Лига 2-й тайм, 73' Локомотив М 0 Урал 0 П1 1.75 Х 2.33 П2 21.0
Россия - Премьер-Лига 2-й тайм, 73' Тамбов 1 Зенит 3
Испания - Сегунда 1-й тайм, 34' Сабадель 0 Тенерифе 1 П1 8.40 Х 4.10 П2 1.45
Италия - Серия А 16:00 Беневенто 0 Кротоне 0 П1 1.45 Х 5.30 П2 6.30
Италия - Серия А 16:00 Удинезе 0 Сампдория 0 П1 2.32 Х 3.70 П2 3.00
Португалия - Сегунда 16:00 Пенафиел 0 Визела 0 П1 4.80 Х 2.90 П2 1.92
Англия - Премьер-лига 16:05 Тоттенхэм Хотс 0 Вулверхэмптон 0 П1 1.52 Х 4.80 П2 5.90
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Карлсруэ 0 Хольштайн 0
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Айнтрахт Б 0 Вюрцбургер Кик 0 П1 1.68 Х 3.90 П2 5.10
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Нюрнберг 0 Бохум 0 П1 3.40 Х 3.80 П2 2.04
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Падерборн 07 0 Гройтер Фюрт 0
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Фортуна 0 Эрцгебирге 0
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Оснабрюк 0 Гамбург 0 П1 5.90 Х 4.30 П2 1.55
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Дармштадт 98 0 Хайденхайм 0 П1 2.40 Х 3.70 П2 2.80
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Зандхаузен 0 Ян 0
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Санкт-Паули 0 Ганновер-96 0 П1 2.16 Х 3.80 П2 3.10
Испания - Сегунда 17:00 Фуэнлабрада 0 Райо Вальекано 0 П1 3.40 Х 3.00 П2 2.40
Португалия - Сегунда 17:00 Каза Пия 0 Варзим 0
Португалия - Сегунда 17:00 Порту Б 0 Фейренсе 0 П1 1.85 Х 3.50 П2 4.00
Португалия - Сегунда 18:30 Академика 0 Бенфика Б 0 П1 1.90 Х 3.50 П2 3.80
Англия - Премьер-лига 18:30 Вест Бромвич А 0 Ливерпуль 0 П1 12.5 Х 6.70 П2 1.24
Италия - Серия А 19:00 Парма 0 Сассуоло 0 П1 5.90 Х 4.70 П2 1.53
Греция - Суперлига 19:30 Панатинаикос 0 Олимпиакос 0 П1 4.60 Х 3.60 П2 1.79
Испания - Примера 19:30 Хетафе 0 Леванте 0 П1 1.57 Х 4.20 П2 6.20
16 мая 14:50
автор: Артем Спиридонов

ЭСК РФС считает, что Безбородов правильно не удалил защитника «Спартака» Айртона в матче с «Химками»

Матч 29-го тура РПЛ «Спартак» – «Химки» завершился со счетом 2:1.

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза оценила работу главного арбитра матча Владислава Безбородова, который не удалил защитника московского «Спартака» Айртона на 37-й минуте матча.

— Решение ЭСК мотивировано тем, что в действиях Айртона отсутствуют признаки агрессивного поведения. Футболист совершает естественное для бега движение ногой, не используя шипы для наступания на бедро соперника. По мнению комиссии, также не должно расцениваться как проявление агрессии и возможное непреднамеренное касание, выполненное в рамках обычного физиологического движения тела футболиста, — приводится в заявлении на сайте РФС.

Добавим, что в рассматриваемом эпизоде прямую красную карточку получил полузащитник подмосковной команды Максим Глушенков.

источник: РФС
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