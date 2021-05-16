ЭСК РФС считает, что Безбородов правильно не удалил защитника «Спартака» Айртона в матче с «Химками»

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза оценила работу главного арбитра матча Владислава Безбородова, который не удалил защитника московского «Спартака» Айртона на 37-й минуте матча.

— Решение ЭСК мотивировано тем, что в действиях Айртона отсутствуют признаки агрессивного поведения. Футболист совершает естественное для бега движение ногой, не используя шипы для наступания на бедро соперника. По мнению комиссии, также не должно расцениваться как проявление агрессии и возможное непреднамеренное касание, выполненное в рамках обычного физиологического движения тела футболиста, — приводится в заявлении на сайте РФС.

Добавим, что в рассматриваемом эпизоде прямую красную карточку получил полузащитник подмосковной команды Максим Глушенков.