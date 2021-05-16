Еремякин – об отказе в лицензии «Оренбургу»: Мы готовы обратиться в CAS

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин заявил, что команда будет обжаловать отказ в выдаче лицензии в CAS.

— Мы готовы обратиться в CAS, сейчас вопрос стоит об адвокатах, с кем мы пойдем – с российскими или швейцарскими адвокатами. Я уже разговаривал с одной швейцарской фирмой. Окончательное решение примем чуть позже. Мы серьезно занимаемся этим вопросом и абсолютно не блефуем. Мы не шулеры и не наперсточники. Также мы дополнительно будем обжаловать в РФС недопуск команды, — передает слова Еремякина «РИА Новости».

По итогам чемпионата ФНЛ «Оренбург» занял второе место с 94 очками.

Процедуру лицензирования не прошла также владикавказская «Алания», которая, набрав 77 очков, расположилась на четвертой строчке в турнирной таблице.