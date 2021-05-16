РФС признал верным решение Левникова засчитать второй гол «Рубина» в матче с «Арсеналом»

Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела обращение тульского «Арсенала» оценить действия арбитра Кирилла Левникова в эпизоде с засчитанным голом в ворота туляков в матче 29-го тура РПЛ с «Рубином».

Напомним, что на 59-й минуте встрече нападающий казанской команды Джордже Деспотович забил мяч после борьбы с защитником «Арсенала» Максимом Беляевым. В этом моменте форвард попал локтем в лицо оппоненту.

«Оба соперника стремятся сыграть в мяч, футболист «Рубина» за счет лучшего выбора позиции на поле опережает оппонента и не совершает при этом какого-либо акцентированного движения рукой/локтем в его лицо. Контакт происходит в руках/туловище и он инициирован уже самим игроком «Арсенала», - говорится в сообщении пресс-службы РФС.

Таким образом, ЭСК РФС признало верным решение Левникова засчитать гол.