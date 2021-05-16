РФС признал верным решение Левникова засчитать второй гол «Рубина» в матче с «Арсеналом»

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Россия - Премьер-Лига 2-й тайм, 74' Динамо М 2 ЦСКА 1 П1 1.33 Х 4.50 П2 14.0
Россия - Премьер-Лига 2-й тайм, 67' Рубин 0 Ротор 0 П1 2.45 Х 1.95 П2 7.50
Россия - Премьер-Лига 2-й тайм, 69' Ростов 1 Краснодар 2 П1 14.0 Х 4.50 П2 1.33
Россия - Премьер-Лига 2-й тайм, 73' Химки 0 Сочи 0 П1 6.10 Х 1.65 П2 3.50
Россия - Премьер-Лига 2-й тайм, 72' Ахмат 2 Спартак М 1 П1 1.55 Х 3.50 П2 8.00
Англия - Премьер-лига 2-й тайм, 76' Кристал Пэлас 1 Астон Вилла 2 П1 5.30 Х 1.75 П2 3.50
Россия - Премьер-Лига 2-й тайм, 73' Локомотив М 0 Урал 0 П1 1.75 Х 2.33 П2 21.0
Россия - Премьер-Лига 2-й тайм, 73' Тамбов 1 Зенит 3
Испания - Сегунда 1-й тайм, 34' Сабадель 0 Тенерифе 1 П1 8.40 Х 4.10 П2 1.45
Италия - Серия А 16:00 Беневенто 0 Кротоне 0 П1 1.45 Х 5.30 П2 6.30
Италия - Серия А 16:00 Удинезе 0 Сампдория 0 П1 2.32 Х 3.70 П2 3.00
Португалия - Сегунда 16:00 Пенафиел 0 Визела 0 П1 4.80 Х 2.90 П2 1.92
Англия - Премьер-лига 16:05 Тоттенхэм Хотс 0 Вулверхэмптон 0 П1 1.52 Х 4.80 П2 5.90
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Карлсруэ 0 Хольштайн 0
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Айнтрахт Б 0 Вюрцбургер Кик 0 П1 1.68 Х 3.90 П2 5.10
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Нюрнберг 0 Бохум 0 П1 3.40 Х 3.80 П2 2.04
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Падерборн 07 0 Гройтер Фюрт 0
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Фортуна 0 Эрцгебирге 0
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Оснабрюк 0 Гамбург 0 П1 5.90 Х 4.30 П2 1.55
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Дармштадт 98 0 Хайденхайм 0 П1 2.40 Х 3.70 П2 2.80
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Зандхаузен 0 Ян 0
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Санкт-Паули 0 Ганновер-96 0 П1 2.16 Х 3.80 П2 3.10
Испания - Сегунда 17:00 Фуэнлабрада 0 Райо Вальекано 0 П1 3.40 Х 3.00 П2 2.40
Португалия - Сегунда 17:00 Каза Пия 0 Варзим 0
Португалия - Сегунда 17:00 Порту Б 0 Фейренсе 0 П1 1.85 Х 3.50 П2 4.00
Португалия - Сегунда 18:30 Академика 0 Бенфика Б 0 П1 1.90 Х 3.50 П2 3.80
Англия - Премьер-лига 18:30 Вест Бромвич А 0 Ливерпуль 0 П1 12.5 Х 6.70 П2 1.24
Италия - Серия А 19:00 Парма 0 Сассуоло 0 П1 5.90 Х 4.70 П2 1.53
Греция - Суперлига 19:30 Панатинаикос 0 Олимпиакос 0 П1 4.60 Х 3.60 П2 1.79
Испания - Примера 19:30 Хетафе 0 Леванте 0 П1 1.57 Х 4.20 П2 6.20
16 мая 15:00
автор: Александр Поволоцкий

РФС признал верным решение Левникова засчитать второй гол «Рубина» в матче с «Арсеналом»

Матч 29-го тура РПЛ прошел в Туле и завершился победой хозяев со счетом 4:2

Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела обращение тульского «Арсенала» оценить действия арбитра Кирилла Левникова в эпизоде с засчитанным голом в ворота туляков в матче 29-го тура РПЛ с «Рубином».

Напомним, что на 59-й минуте встрече нападающий казанской команды Джордже Деспотович забил мяч после борьбы с защитником «Арсенала» Максимом Беляевым. В этом моменте форвард попал локтем в лицо оппоненту.

«Оба соперника стремятся сыграть в мяч, футболист «Рубина» за счет лучшего выбора позиции на поле опережает оппонента и не совершает при этом какого-либо акцентированного движения рукой/локтем в его лицо. Контакт происходит в руках/туловище и он инициирован уже самим игроком «Арсенала», - говорится в сообщении пресс-службы РФС.

Таким образом, ЭСК РФС признало верным решение Левникова засчитать гол.

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