СМИ: Манджукич уйдет из «Милана» по окончании сезона

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Россия - Премьер-Лига 2-й тайм, 74' Динамо М 2 ЦСКА 1
Россия - Премьер-Лига 2-й тайм, 67' Рубин 0 Ротор 0 П1 2.75 Х 1.75 П2 7.80
Россия - Премьер-Лига 2-й тайм, 69' Ростов 1 Краснодар 2 П1 17.0 Х 4.50 П2 1.30
Россия - Премьер-Лига 2-й тайм, 73' Химки 0 Сочи 0 П1 7.30 Х 1.45 П2 4.10
Россия - Премьер-Лига 2-й тайм, 72' Ахмат 2 Спартак М 1 П1 1.45 Х 3.80 П2 10.0
Англия - Премьер-лига 2-й тайм, 76' Кристал Пэлас 1 Астон Вилла 2 П1 6.30 Х 1.45 П2 4.70
Россия - Премьер-Лига 2-й тайм, 73' Локомотив М 0 Урал 0 П1 1.55 Х 2.60 П2 31.0
Россия - Премьер-Лига 2-й тайм, 73' Тамбов 1 Зенит 3
Испания - Сегунда 1-й тайм, 34' Сабадель 0 Тенерифе 1 П1 8.60 Х 4.10 П2 1.45
Италия - Серия А 16:00 Беневенто 0 Кротоне 0 П1 1.41 Х 5.40 П2 7.00
Италия - Серия А 16:00 Удинезе 0 Сампдория 0 П1 2.37 Х 3.60 П2 3.00
Португалия - Сегунда 16:00 Пенафиел 0 Визела 0 П1 4.80 Х 2.90 П2 1.92
Англия - Премьер-лига 16:05 Тоттенхэм Хотс 0 Вулверхэмптон 0 П1 1.52 Х 4.80 П2 5.90
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Карлсруэ 0 Хольштайн 0
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Айнтрахт Б 0 Вюрцбургер Кик 0 П1 1.68 Х 3.90 П2 5.10
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Нюрнберг 0 Бохум 0 П1 3.60 Х 3.70 П2 2.00
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Падерборн 07 0 Гройтер Фюрт 0
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Фортуна 0 Эрцгебирге 0
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Оснабрюк 0 Гамбург 0 П1 5.90 Х 4.30 П2 1.55
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Дармштадт 98 0 Хайденхайм 0 П1 2.40 Х 3.70 П2 2.80
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Зандхаузен 0 Ян 0
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Санкт-Паули 0 Ганновер-96 0 П1 2.23 Х 3.90 П2 2.90
Испания - Сегунда 17:00 Фуэнлабрада 0 Райо Вальекано 0 П1 3.40 Х 3.00 П2 2.40
Португалия - Сегунда 17:00 Каза Пия 0 Варзим 0
Португалия - Сегунда 17:00 Порту Б 0 Фейренсе 0 П1 1.85 Х 3.50 П2 4.00
Португалия - Сегунда 18:30 Академика 0 Бенфика Б 0 П1 1.90 Х 3.50 П2 3.80
Англия - Премьер-лига 18:30 Вест Бромвич А 0 Ливерпуль 0 П1 12.5 Х 6.70 П2 1.24
Италия - Серия А 19:00 Парма 0 Сассуоло 0 П1 5.90 Х 4.70 П2 1.53
Греция - Суперлига 19:30 Панатинаикос 0 Олимпиакос 0 П1 4.60 Х 3.60 П2 1.79
Испания - Примера 19:30 Хетафе 0 Леванте 0 П1 1.57 Х 4.20 П2 6.20
16 мая 15:15
автор: Александр Поволоцкий

СМИ: Манджукич уйдет из «Милана» по окончании сезона

Хорватский форвард перешел в итальянский клуб в январе 2021 года.

Нападающий «Милана» Марио Манджукич покинет стан «россонери» по окончании сезона.

Как сообщает Calcio Mercato, руководство итальянского клуба решило не продлевать соглашение с 34-летним футболистом. Контракт хорвата с «Миланом» действует до конца июня 2021 года.

В текущем сезоне Манджукич провел девять матчей за «россонери», но не отличился результативными действиями.

Добавим, что за два тура до окончания сезона чемпионата Италии «Милан» занимает четвертое место в таблице, набрав 75 очков.

источник: Calcio Mercato
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