СМИ: Манджукич уйдет из «Милана» по окончании сезона

Нападающий «Милана» Марио Манджукич покинет стан «россонери» по окончании сезона.

Как сообщает Calcio Mercato, руководство итальянского клуба решило не продлевать соглашение с 34-летним футболистом. Контракт хорвата с «Миланом» действует до конца июня 2021 года.

В текущем сезоне Манджукич провел девять матчей за «россонери», но не отличился результативными действиями.

Добавим, что за два тура до окончания сезона чемпионата Италии «Милан» занимает четвертое место в таблице, набрав 75 очков.