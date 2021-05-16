«Наполи» на выезде переиграл «Фиорентину» и вышел на третье место, Кокорин на поле не появился

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Россия - Премьер-Лига 2-й тайм, 73' Тамбов 1 Зенит 3
Россия - Премьер-Лига 2-й тайм, 73' Локомотив М 0 Урал 0 П1 1.55 Х 2.60 П2 31.0
Россия - Премьер-Лига 2-й тайм, 74' Динамо М 2 ЦСКА 1
Россия - Премьер-Лига 2-й тайм, 72' Ахмат 2 Спартак М 1 П1 1.45 Х 3.80 П2 10.0
Россия - Премьер-Лига 2-й тайм, 69' Ростов 1 Краснодар 2 П1 17.0 Х 4.50 П2 1.30
Англия - Премьер-лига 2-й тайм, 76' Кристал Пэлас 1 Астон Вилла 2 П1 6.30 Х 1.45 П2 4.70
Россия - Премьер-Лига 2-й тайм, 67' Рубин 0 Ротор 0 П1 2.75 Х 1.75 П2 7.80
Россия - Премьер-Лига 2-й тайм, 73' Химки 0 Сочи 0 П1 7.30 Х 1.45 П2 4.10
Испания - Сегунда 1-й тайм, 34' Сабадель 0 Тенерифе 1 П1 8.60 Х 4.10 П2 1.45
Португалия - Сегунда 16:00 Пенафиел 0 Визела 0 П1 4.80 Х 2.90 П2 1.92
Италия - Серия А 16:00 Беневенто 0 Кротоне 0 П1 1.41 Х 5.40 П2 7.00
Италия - Серия А 16:00 Удинезе 0 Сампдория 0 П1 2.37 Х 3.60 П2 3.00
Англия - Премьер-лига 16:05 Тоттенхэм Хотс 0 Вулверхэмптон 0 П1 1.52 Х 4.80 П2 5.90
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Падерборн 07 0 Гройтер Фюрт 0
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Зандхаузен 0 Ян 0
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Нюрнберг 0 Бохум 0 П1 3.60 Х 3.70 П2 2.00
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Айнтрахт Б 0 Вюрцбургер Кик 0 П1 1.68 Х 3.90 П2 5.10
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Дармштадт 98 0 Хайденхайм 0 П1 2.40 Х 3.70 П2 2.80
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Фортуна 0 Эрцгебирге 0
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Оснабрюк 0 Гамбург 0 П1 5.90 Х 4.30 П2 1.55
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Санкт-Паули 0 Ганновер-96 0 П1 2.23 Х 3.90 П2 2.90
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Карлсруэ 0 Хольштайн 0
Португалия - Сегунда 17:00 Каза Пия 0 Варзим 0
Испания - Сегунда 17:00 Фуэнлабрада 0 Райо Вальекано 0 П1 3.40 Х 3.00 П2 2.40
Португалия - Сегунда 17:00 Порту Б 0 Фейренсе 0 П1 1.85 Х 3.50 П2 4.00
Англия - Премьер-лига 18:30 Вест Бромвич А 0 Ливерпуль 0 П1 12.5 Х 6.70 П2 1.24
Португалия - Сегунда 18:30 Академика 0 Бенфика Б 0 П1 1.90 Х 3.50 П2 3.80
Италия - Серия А 19:00 Парма 0 Сассуоло 0 П1 5.90 Х 4.70 П2 1.53
Испания - Примера 19:30 Алавес 0 Гранада 0 П1 1.94 Х 3.50 П2 4.30
Испания - Примера 19:30 Хетафе 0 Леванте 0 П1 1.57 Х 4.20 П2 6.20
16 мая 15:27
автор: Александр Поволоцкий

«Наполи» на выезде переиграл «Фиорентину» и вышел на третье место, Кокорин на поле не появился

Неаполитанцы не проигрывают в национальном чемпионате уже восемь матчей подряд.

В матче 37-го тура чемпионата Италии «Наполи» на выезде переиграл «Фиорентину» со счетом 2:0.

В составе гостей отличились нападающий Лоренцо Инсинье (56-я минута) и полузащитник Петр Зелиньски (67).

Российский нападающий «фиалок» Александр Кокорин весь матч провел на скамейке запасных.

После этой победы неопалитанцы поднялись на третью строчку таблицы, набрав 76 очков. «Фиорентина» осталась на 13-м месте, имея в активе 39 очков.

В заключительном туре чемпионата Италии «Наполи» дома примет «Верону» (23 мая), а «фиалки» в этот же день в гостях сыграют с «Кротоне».

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Вашингтон" победил "Бостон" на старте Кубка Стэнли, у Овечкина голевой пасДубль Шомуродова и пас Миранчука принесли победу "Аталанте"Российские синхронисты вновь на пьедестале почета«Из меня делают врага России, останусь в Америке навсегда»Румынка, которая свела с ума фотографов и мужчин. ФотоЧтобы описать Роднину, Тарасова выбрала слово из 4-х букв
Чего ждать от самой русской пары. Расклад на первый раунд Кубка Стэнли в дивизионе Бобровского-Василевского
«Плеймейкер» представляет соперников по первому раунду плей-офф НХЛ в Центральном дивизионе.
Команда с девятью ассистентами Слепышева. Кто представит Россию на чемпионате мира в Риге
Штаб Валерия Брагина объявил предварительный состав сборной России на чемпионат мира в Риге, стартующий в пятницу, 21 мая.
Что и требовалось доказать. «Нижний Новгород» предпочли «Оренбургу», и это никого не удивило
Бюро исполкома РФС приняло поправки к регламенту по части стыковых матчей между РПЛ и ФНЛ за сутки до заключительного тура в элитном российском футбольном дивизионе.
«Спартак» заслужил Лигу чемпионов больше «Локомотива». Прогноз Ловчева на исход борьбы за второе место в РПЛ
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от исхода заочного спора «Спартака» и «Локо» за путевку в Лигу чемпионов в заключительном туре РПЛ.
«Не хотелось бы, чтобы оправдались прогнозы на три подозрительные ничьи». Ловчев — о 30-м туре РПЛ
Лучший футболист страны 1972 года перед заключительным туром РПЛ поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от исхода борьбы за выживание.
«Пусть Россию в еврокубках представляет «Сочи», а не ЦСКА». Ловчев — о битве за еврозону
Лучший футболист страны 1972 года перед заключительным туром РПЛ предсказал «Плеймейкеру» исход борьбы за путевки в Лигу конференций.
Как вырваться из кольца фаворитов. Расклады на первый раунд Кубка Стэнли в дивизионе Капризова
«Плеймейкер» представляет соперников по первому раунду плей-офф НХЛ в Центральном дивизионе.
Восток — дело мутное. Расклады на первый раунд Кубка Стэнли в дивизионе Овечкина-Малкина
«Плеймейкер» представляет соперников по первому раунду плей-офф НХЛ в Восточном дивизионе.
На кого ставить, если вам приснился поезд? Эксперт и капперка дают прогнозы на матчи «Спартака», ЦСКА, «Юве», «Барсы» и «Монако»
Евгений Медведь и Виолетта Золотая Ставочка поспорили об исходах матчей «Ахмат» - «Спартак», «Динамо» - ЦСКА, «Барселона» - «Сельта», «Ювентус» - «Интер» и «Монако» - «Ренн».
Нагучев ставит против Дортмунда и Мюнхена, Орзул — на Роналду и Зидана. Битва полов #10
"Плеймейкер" представляет десятый, заключительный выпуск "Битвы полов": перед каждыми футбольными выходными телекомментатор Роман Нагучев и телеведущая Мария Орзул дают прогнозы на пять матчей ведущих национальных чемпионатов.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Этап мирового тура по кёрлингу среди мужских команд «WTC Murom Classic». 27-30.04.2021

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика