«Наполи» на выезде переиграл «Фиорентину» и вышел на третье место, Кокорин на поле не появился

В матче 37-го тура чемпионата Италии «Наполи» на выезде переиграл «Фиорентину» со счетом 2:0.

В составе гостей отличились нападающий Лоренцо Инсинье (56-я минута) и полузащитник Петр Зелиньски (67).

Российский нападающий «фиалок» Александр Кокорин весь матч провел на скамейке запасных.

После этой победы неопалитанцы поднялись на третью строчку таблицы, набрав 76 очков. «Фиорентина» осталась на 13-м месте, имея в активе 39 очков.

В заключительном туре чемпионата Италии «Наполи» дома примет «Верону» (23 мая), а «фиалки» в этот же день в гостях сыграют с «Кротоне».