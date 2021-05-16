Равиль Измайлов: Мы по праву заняли третье место

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал попадание своей команды в РПЛ по итогам сезона.

—Наша позиция остается неизменной — мы по праву заняли третье место так же, как «Крылья» — первое, а «Оренбург» — второе. Мы могли взять золото или серебро, но не получилось, в итоге — бронза, и именно она наша. Всем известно, по какой причине не проводили стыки, и мы попали в РПЛ, — передает слова Измайлова Sport24.

Напомним, что «Оренбург» и владикавказская «Алания» не прошли процедуру лицензирования на участие в РПЛ в следующем сезоне, поэтому нижегородский клуб с третьего места вышел в элитный дивизион чемпионата России.