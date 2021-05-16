«Локомотив» в большинстве переиграл дома «Урал», но не сыграет в Лиге чемпионов

Матч 30-го тура чемпионата России «Локомотив» – «Урал» завершился победой - 1:0.

Единственный гол на 89-й минуте забил полузащитник железнодорожников Дмитрий Рыбчинский.

Отметим, что «Урал» доигрывал встречу в меньшинстве. На 27-й минуте за две желтые карточки был удален Рафал Аугустыняк, а на 75-й минуте - Даниэль Мишкич.

«Локомотив» набрал 56 очков и занял по итогам сезона третье место в турнирной таблице РПЛ. Столичный клуб не смог завоевать путевку в Лигу чемпионов, подопечные Марко Николича сыграют в Лиге Европы.

«Урал» расположился на 12-й строчке. Екатеринбургский клуб набрал 34 очка в 30 матчах.