«Спартак» сыграл вничью с «Ахматом» в последнем туре РПЛ и сохранил второе место

В рамках 30-го тура РПЛ московский «Спартак» на выезде сыграл вничью 2:2 с грозненским «Ахматом».
В первом тайме ворота красно-белых дважды поразил полузащитник грозненской команды Владимир Ильин (20-я минута и 31-я).
В начале второго отрезка игры атакующий хавбек московского клуба Квинси Промес сократил отставание в счете.
Нигерийский легионер «Спартака» Виктор Мозес сравнял счет на 83-й минуте матча, воспользовавшись голевой передачей Александра Соболева.
Этот матч стал последним для Доменико Тедеско в качестве наставника красно-белых.
«Спартак» по итогам сезона занял второе место в турнирной таблице РПЛ с 57 очками, в связи с чем московская команда представит Россию в Лиге чемпионов в следующем сезоне. «Ахмат» закончил чемпионат 11-м, набрав 40 очка.
РПЛ
30-й тур
«Ахмат» (Грозный) – «Спартак» Москва – 2:2 (2:0)
Голы: Ильин 20, 31 – Промес, 54, Мозес, 83.
«Ахмат»: Шелия, Пуцко, Семенов, Ненахов, Быстров (Бериша, 53), Нижич (Анхель, 53), Богосавац, Ильин (Асультанов, 85), Исмаэл Силва (Кармаев, 66), Харин, Полярус (Швец, 84).
«Спартак»: Максименко, Кутепов (Литвинов, 80), Джикия, Жиго, Айртон (Умяров, 71), Зобнин, Промес (Ещенко, 88), Крал (Игнатов, 80), Мозес, Соболев, Ларссон.
Предупреждения: Ненахов, 8, Быстров, 43 – Джикия, 67, Зобнин, 87, Соболев, 90+3.
Судья: Павел Кукуян
Стадион: Ахмат-Арена (Грозный).