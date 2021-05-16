ЦСКА уступил «Динамо» и не смог пробиться в зону еврокубков впервые за 20 лет

Футболисты ЦСКА уступили «Динамо» в выездном матче заключительного тура российской премьер-лиги.

Встреча прошла на «Центральном стадионе Динамо им. Льва Яшина» и завершилась со счетом 3:2. В составе армейцев голами отметились Наир Тикнизян (18-я минута) и Чидера Эджуке (79). У «Динамо» дубль оформил Вячеслав Грулев (65 и 72), еще один мяч на счету Арсена Захаряна (89).

По итогам 30 туров чемпионата ЦСКА набрал 50 очков и занял итоговое шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» с 50 очками расположилось на седьмой строчке, уступив армейцам по результатам личных встреч.

Отметим, что армейцы впервые за 20 лет не смогли пробиться в еврокубки. Последний раз ЦСКА не попал в еврокубки по итогам чемпионата 2000 года, когда финишировал на восьмом месте.

Чемпионат России. 30-й тур