ЦСКА уступил «Динамо» и не смог пробиться в зону еврокубков впервые за 20 лет

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Португалия - Сегунда 2-й тайм, 51' Пенафиел 0 Визела 0 П1 5.10 Х 2.60 П2 2.00
Италия - Серия А 2-й тайм, 50' Удинезе 0 Сампдория 0 П1 2.75 Х 2.33 П2 3.80
Италия - Серия А 2-й тайм, 46' Беневенто 1 Кротоне 0 П1 1.05 Х 14.0 П2 35.0
Англия - Премьер-лига 2-й тайм, 48' Тоттенхэм Хотс 1 Вулверхэмптон 0 П1 1.14 Х 8.10 П2 19.0
Германия - Вторая Бундеслига 1-й тайм, 36' Санкт-Паули 0 Ганновер-96 1 П1 5.30 Х 4.90 П2 1.50
Германия - Вторая Бундеслига 1-й тайм, 38' Фортуна 2 Эрцгебирге 0
Германия - Вторая Бундеслига 1-й тайм, 39' Падерборн 07 1 Гройтер Фюрт 1
Германия - Вторая Бундеслига 1-й тайм, 38' Айнтрахт Б 0 Вюрцбургер Кик 2
Германия - Вторая Бундеслига 1-й тайм, 38' Карлсруэ 0 Хольштайн 0
Германия - Вторая Бундеслига 1-й тайм, 39' Нюрнберг 0 Бохум 0 П1 1.50 Х 4.50 П2 5.80
Германия - Вторая Бундеслига 1-й тайм, 38' Зандхаузен 1 Ян 0
Германия - Вторая Бундеслига 1-й тайм, 38' Дармштадт 98 1 Хайденхайм 1 П1 2.45 Х 2.75 П2 2.95
Германия - Вторая Бундеслига 1-й тайм, 39' Оснабрюк 1 Гамбург 1 П1 4.50 Х 3.10 П2 1.95
Испания - Сегунда 1-й тайм, 7' Фуэнлабрада 0 Райо Вальекано 0 П1 3.50 Х 3.30 П2 2.24
Португалия - Сегунда 1-й тайм, 7' Каза Пия 0 Варзим 0
Португалия - Сегунда 1-й тайм, 5' Порту Б 0 Фейренсе 0 П1 1.81 Х 3.80 П2 3.80
Португалия - Сегунда 18:30 Академика 0 Бенфика Б 0 П1 1.90 Х 3.50 П2 3.80
Англия - Премьер-лига 18:30 Вест Бромвич А 0 Ливерпуль 0 П1 13.0 Х 6.80 П2 1.23
Италия - Серия А 19:00 Парма 0 Сассуоло 0 П1 5.90 Х 4.70 П2 1.53
Испания - Примера 19:30 Хетафе 0 Леванте 0 П1 1.57 Х 4.20 П2 6.20
Испания - Примера 19:30 Барселона 0 Сельта 0 П1 1.25 Х 7.40 П2 9.90
Испания - Примера 19:30 Валенсия 0 Эйбар 0 П1 2.90 Х 3.40 П2 2.50
Испания - Примера 19:30 Реал Сосьедад 0 Вальядолид 0 П1 1.56 Х 4.00 П2 6.80
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Греция - Суперлига 19:30 АЕК Афины 0 Арис 0 П1 2.25 Х 3.40 П2 3.20
Греция - Суперлига 19:30 Панатинаикос 0 Олимпиакос 0 П1 4.60 Х 3.60 П2 1.79
Испания - Примера 19:30 Атлетик Б 0 Реал Мадрид 0 П1 6.10 Х 4.70 П2 1.52
Испания - Примера 19:30 Кадис 0 Эльче 0 П1 3.50 Х 3.30 П2 2.25
ЦСКА уступил «Динамо» и не смог пробиться в зону еврокубков впервые за 20 лет
16 мая 15:57
автор:
автор фото: ФК «Динамо»

ЦСКА уступил «Динамо» и не смог пробиться в зону еврокубков впервые за 20 лет

Армейцы впервые с сезона-2001/02 не сыграют в еврокубках.

Футболисты ЦСКА уступили «Динамо» в выездном матче заключительного тура российской премьер-лиги.

Встреча прошла на «Центральном стадионе Динамо им. Льва Яшина» и завершилась со счетом 3:2. В составе армейцев голами отметились Наир Тикнизян (18-я минута) и Чидера Эджуке (79). У «Динамо» дубль оформил Вячеслав Грулев (65 и 72), еще один мяч на счету Арсена Захаряна (89).

По итогам 30 туров чемпионата ЦСКА набрал 50 очков и занял итоговое шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» с 50 очками расположилось на седьмой строчке, уступив армейцам по результатам личных встреч.

Отметим, что армейцы впервые за 20 лет не смогли пробиться в еврокубки. Последний раз ЦСКА не попал в еврокубки по итогам чемпионата 2000 года, когда финишировал на восьмом месте.

Чемпионат России. 30-й тур

«Динамо» (Москва) – ЦСКА – 3:2 (0:1)

Голы: Тикнизян, 18 – 0:1. Грулев, 65 – 1:1. Грулев, 72 – 2:1. Эджуке, 79 – 2:2. Захарян, 89 – 3:2.

«Динамо»: Лещук, Евгеньев, Скопинцев, Варела, Нойштедтер, Фомин (Н»Жи, 64), Моро, Захарян, Шиманьски (Каборе, 83), Лесовой (Грулев, 64), Тюкавин (Комличенко, 83).

ЦСКА: Акинфеев, Васин (Карпов, 46), Дивеев, Фернандес, Тикнизян, Бохинен (Ахметов, 61), Обляков, Дзагоев (Сигурдссон, 61; Щенников, 86), Марадишвили, Эджуке, Чалов (Яковлев, 77).

Предупреждения: Васин (30), Варела (32), Тикнизян (34), Нойштедтер (43), Евгеньев (68), Каборе (85), Щенников (90).

источник: «Советский спорт»
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