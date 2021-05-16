Покер Дзюбы принес «Зениту» гостевую победу над «Тамбовом» в заключительном туре

В матче 30-го тура РПЛ «Зенит» на поле в Саранске со счетом 5:1 обыграл аутсайдера чемпионата «Тамбов».

В составе победителей покер оформил нападающий Артем Дзюба. Еще один мяч после удара форварда «Зенита» в свои ворота отправил Фарход Васиев. Дзюба стал лучшим бомбардиром чемпионата с 20 голами в 27 матчах.

У хозяев единственный гол забил Кирилл Климов (45).

Напомним, что «Зенит» досрочно стал победителем чемпионата России. Команда из Санкт-Петербурга набрала 65 очков в 30 матчах.

«Тамбов» расположился на последней строчке таблицы и вылетел в ФНЛ. У подопечных Сергея Первушина в активе лишь 13 очков.