«Ротор» сыграл вничью с «Рубином» и покинул зону вылета в ФНЛ

Футболисты «Ротора» сыграли вничью с «Рубином» в выездном матче заключительного тура российской премьер-лиги.

Встреча прошла в Казани и завершилась со счетом 1:1. В составе волгоградской команды голом отметился Фламарион (79-я минута, пен.), у казанского клуба отличился Джордже Деспотович (93, пен.).

После этого матча «Рубин» набрал 53 очка и завершил сезон на четвертом месте, гарантировав себе на следующий сезон участие в розыгрыше Лиге конференций. «Ротор» после 30 матчей чемпионата набрал 22 очка и поднялся на 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

Отметим, что итоговое место волгоградцы узнают по окончании встречи между «Уфой» и «Арсеналом», начало которой было перенесено из-за аномально жаркой погоды в столице Республики Башкортостан.