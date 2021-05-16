«Краснодар» обыграл «Ростов» в гостях

«Краснодар» в гостевом матче 30-го тура российской премьер-лиги обыграл «Ростов» со счетом 3:1.

Все голы встречи забили подопечные Виктора Ганчеренко. В ворота «Ростова» футбольный снаряд отправили Кристофер Ольссон (45+5 минута матча), Вандерсон (60) и Кайо (90+8). Единственный гол за «Ростов» забил полузащитник Юрий Газинский, отправивший мяч в свои ворота (50).

По итогам сезона обе команды не смогли пробиться в еврокубки. «Ростов» занял девятое место (43 очка), «Краснодар» - десятое (41).

РПЛ

30-й тур