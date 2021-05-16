«Краснодар» обыграл «Ростов» в гостях

«Краснодар» в гостевом матче 30-го тура российской премьер-лиги обыграл «Ростов» со счетом 3:1.
Все голы встречи забили подопечные Виктора Ганчеренко. В ворота «Ростова» футбольный снаряд отправили Кристофер Ольссон (45+5 минута матча), Вандерсон (60) и Кайо (90+8). Единственный гол за «Ростов» забил полузащитник Юрий Газинский, отправивший мяч в свои ворота (50).
По итогам сезона обе команды не смогли пробиться в еврокубки. «Ростов» занял девятое место (43 очка), «Краснодар» - десятое (41).
РПЛ
30-й тур
«Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Краснодар» (Краснодар) - 1:3 (0:1)
Голы: Газинский, 50 (автогол) - Ольссон (45+5), Вандерсон, 60, Кайо (90+8)
«Ростов»: Рудаков, Терентьев (Алеэсами, 66), Козлов, Осипенко, Хаджикадунич, Глебов, Хасимото (Обухов, 82), Байрамян (Полоз, 66), Фольмер (Альмквист, 46), Мамаев (Гигович, 30), Соу.
«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Чернов, Мартынович, Стоцкий, Олссон, Классон, Ионов, Кабелла (Уткин, 83), Вандерсон (Берг, 68), Газинский (Кайо, 83).
Предупреждения: Фольмер, 4, Чернов, 13, Хасимото, 35.