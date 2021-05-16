Федун - о попадании «Спартака» в ЛЧ: Эмоций не осталось, команда выполнила задачу на сезон

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал выход команды в квалификационный этап Лиги чемпионов сезона 2021/2022.

«Эмоций никаких не осталось, как вы понимаете. Но команда выполнила задачу на сезон. Хочу сказать спасибо игрокам. Все было против нас, мяч не лез в ворота, вы видели, сколько мы моментов создавали, а у наших ворот два момента. То, что переломили, говорит о характере команды. Есть надежда, что кампанию в Лиге чемпионов проведём не так, как остальные российские клубы», — приводит «Чемпионат» слова руководителя красно-белых.

«Спартак» по итогам сезона занял второе место в турнирной таблице чемпионата России с 57 очками, завоевав путевку в Лигу чемпионов.

В сезоне 2018/2019 красно-белые уступили по итогам двух матчей третьего квалификационного раунда ЛЧ греческому ПАОКу