Цорн поздравил «Спартак» с выходом в квалификацию Лиги чемпионов

Бывший генеральный московского «Спартака» Томас Цорн поздравил клуб и его болельщиков с выходом в квалификацию Лиги чемпионов.

«Поздравляю «Спартак» и всех его болельщиков с отличным результатом в этом сезоне. Доменико занял второе место и вывел команду в квалификацию Лиги чемпионов. Считаю, что этим он выполнил свою задачу в «Спартаке», - приводит слова Цорна «Чемпионат».

Напомним, что Тедеско не стал продлевать контракт с красно-белыми и покинул команду по окончании сезона.