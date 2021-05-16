Определились все участники еврокубков от России в сезоне 2021/22

Питерский «Зенит» и московский «Спартак» представят нашу страну в Лиге чемпионов, столичный «Локомотив», казанский «Рубин» и «Сочи» выступят в новом европейском турнире Лиге конференций.

Команда Сергея Семака стала чемпионом России за два тура до окончания турнира. По итогам сезона питерцы набрали 65 очков.

Вторыми финишировали красно-белые, отыгравшись с 0:2 в матче с грозненским «Ахматом», таким образом, у команды Доменико Тедеско стало 57 очков.

Бронзовыми призерами чемпионата стали железнодорожники с 56 очками, строчкой ниже расположился казанский «Рубин», у которого 53 очка.

«Сочи», благодаря победе «Локомотива» в Кубке России, попали в Лигу конференций с пятого места, имея столько же очков сколько у команды Леонида Слуцкого. Подопечные Владимира Федотова оказались ниже казанцев по результатам в личных встречах.