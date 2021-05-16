Владимир Федотов: В этом сезоне мы не провели ни одного провального матча

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов оценил результат своей команды в сезоне-2021/22.

«У нас не было провальных матчей в этом сезоне. Где-то повезло, но в итоге мы на пятом месте, и это справедливо. Достигнуто молодой командой во втором сезоне в РПЛ дорогого стоит. Почти этот же состав боролся за выживание. Ребята старались, получали удовольствие от побед, эмоций. Поздравляю наших болельщиков, которые приходили на матчи и заставляли нас полностью отдаваться игре», - сказал Федотов на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, что «Сочи» набрал 53 очка, занял пятое место и, благодаря победы «Локомотива» в Кубке России», в следующем сезоне сыграет в Лиге конференций.