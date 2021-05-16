Терюшков – после заключительного труа РПЛ: Для нас это лучший сезон в истории

Министр спорта Московской области Роман Терюшков подвел итоги сезона-2020/21 для подмосковных «Химок».

— Для нас это лучший сезон в истории. Мы полностью им довольны, будем готовиться к следующему.

Хотелось, конечно, большего, но первые 8 туров не смогли нам дать того желаемого результата.

Черевченко остается в команде. Игорь — тот тренер, которого мы искали, ждали и просили нам помочь. Он в нашей команде получает такое же удовольствие, как и игроки, — цитирует Терюшкова Sport24.

В последнем туре чемпионата России подмосковная команда дома сыграла в безголевую ничью с «Сочи».