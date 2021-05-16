Тедеско - о выступлении «Спартака» в РПЛ: В этом сезоне у нас могло быть на семь-девять очков больше

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал второе место его команды по итогам чемпионата России сезона 2020/2021.

«Верю, что «Спартак» способен быть первым, бороться за чемпионство. Были матчи, где мы легко отдали очки, вспомните игры с «Сочи», «Уралом», «Уфой». В этом сезоне могло быть на 7-9 очков больше. Но невозможно выиграть все матчи. «Зенит» заслуженно стал чемпионом, он более стабильным был», - приводят «РИА Новости» слова наставника красно-белых.

«Спартак» занял второе место в турнирной таблице чемпионата России с 57 очками, завоевав путевку в Лигу чемпионов.

Ранее стало известно, что Тедеско покинет московский клуб после завершения сезона. Болельщики красно-белых проводили наставника по окончании домашнего матча с «Химками» (2:1).