Сандро Шварц: Рад, что удалось завершить чемпионат с 50 очками

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц после домашнего матча 30-го тура российской премьер-лиги против ЦСКА (3:2) подвел итоги всего сезона.

«Хочу поблагодарить сотрудников и персонал «Динамо»за эти семь месяцев плодотворной работы. За доверие. С молодой командой мы добились высоких целей и результатов. Спасибо СМИ за то, что освещали нашу работу. Мы всю неделю говорили о том, что нам важно закончить сезон на мажорной ноте. Нам противостоял серьезный соперник. В первом тайме игра нас не особо устраивала. Нам удалось перевернуть игру. Благодарен команде за характер и стиль игры. Хотели порадовать болельщиков. Рад тому факту, что удалось завершить чемпионат с 50 очками. Только один раз «Динамо» удавалось набрать больше за последние несколько лет», - приводит слова Шварца «Чемпионат».

Добавим, что по итогам сезона российской премьер-лиги «Динамо» набрало 50 очков, догнав в турнирной таблице ЦСКА, но осталось на седьмой строчке, уступив армейцам по результатам личных встреч (1:3, 3:2).