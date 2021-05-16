Кафельников - о матче «Спартака» с «Ахматом»: Расстроился после первого тайма и не стал досматривать

Экс-первая ракетка Евгений Кафельников после матча 30-го тура РПЛ «Спартака» с «Ахматом» (2:2) оценил готовность красно-белых к участие в Лиге чемпионов.

«Посмотрел первый тайм, расстроился и не стал досматривать. Молодцы, что в итоге сравняли и вышли в ЛЧ. Ожидания от ЛЧ? Какие они могут быть, если у нас сейчас нет тренера, которого анонсировал клуб? К тому же в команде нет игроков уровня Лиги чемпионов. Когда что-то появится, можно будет о чем-то говорить. Пока «Спартак» не готов к ЛЧ», — цитирует бывшего теннисиста Sport24.

Напомним, что «Спартак» по итогам сезона занял второе место в турнирной таблице чемпионата России с 57 очками и сыграет в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов сезона 2021/2022.