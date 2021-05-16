Червиченко – после матча «Ахмат» – «Спартак»: Мозес показал себя во всей красе

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко подвел итоги прошедшего матча, в котором красно-белые сыграли вничью с грозненской командой, уступая 0:2 после первого тайма.

— Как и предполагалось, «Ахмат» дома играет хорошо, а «Спартак» вышел слишком вальяжно. Повезло, что вовремя пришли в себя. Наверное, Тедеско провел беседу в перерыве. Мозес показал себя во всей красе, уверен, что он будет выкуплен. «Спартаку» на руку сыграло то, что «Локомотив» в параллельном матче долго не мог забить, это не добавляло нервозности, — приводит слова Червиченко «СЭ».

По итогам чемпионата России «Спартак» занял второе место в турнирной таблице с 57 очками и выступит в следующем сезоне в Лиге чемпионов. «Ахмат» закончил чемпионат 11-м, набрав 40 очков.