Слуцкий – о ничьей «Рубина» с «Ротором»: Жара, напряжение, все это сказалось

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Португалия - Сегунда 2-й тайм, 79' Каза Пия 3 Варзим 0
Португалия - Сегунда 2-й тайм, 76' Порту Б 3 Фейренсе 1
Испания - Сегунда 2-й тайм, 75' Фуэнлабрада 1 Райо Вальекано 2 П1 34.0 Х 30.0 П2 1.01
Англия - Премьер-лига 1-й тайм, 9' Вест Бромвич А 0 Ливерпуль 0 П1 9.80 Х 7.60 П2 1.20
Португалия - Сегунда 1-й тайм, 9' Академика 0 Бенфика Б 0 П1 1.81 Х 3.50 П2 4.10
Италия - Серия А 19:00 Парма 0 Сассуоло 0 П1 6.40 Х 5.10 П2 1.46
Испания - Примера 19:30 Алавес 0 Гранада 0 П1 1.94 Х 3.50 П2 4.30
Испания - Примера 19:30 Атлетико М 0 Осасуна 0 П1 1.22 Х 6.70 П2 15.0
Испания - Примера 19:30 Хетафе 0 Леванте 0 П1 1.57 Х 4.20 П2 6.20
Греция - Суперлига 19:30 ПАОК 0 Астерас 0 П1 1.40 Х 4.90 П2 7.50
Греция - Суперлига 19:30 Панатинаикос 0 Олимпиакос 0 П1 4.60 Х 3.60 П2 1.79
Греция - Суперлига 19:30 АЕК Афины 0 Арис 0 П1 2.40 Х 3.00 П2 3.30
Испания - Примера 19:30 Атлетик Б 0 Реал Мадрид 0 П1 6.20 Х 4.70 П2 1.51
Испания - Примера 19:30 Кадис 0 Эльче 0 П1 3.50 Х 3.40 П2 2.18
Испания - Примера 19:30 Барселона 0 Сельта 0 П1 1.25 Х 7.40 П2 9.90
Испания - Примера 19:30 Валенсия 0 Эйбар 0 П1 2.65 Х 3.50 П2 2.70
Испания - Примера 19:30 Реал Сосьедад 0 Вальядолид 0 П1 1.52 Х 4.20 П2 7.20
Испания - Примера 19:30 Вильярреал 0 Севилья 0 П1 2.22 Х 3.70 П2 3.20
Испания - Примера 19:30 Бетис 0 Уэска 0 П1 1.94 Х 3.70 П2 4.00
НБА - регулярный чемпионат 20:00 Нью-Йорк Никс 0 Бостон Селтикс 0 П1 1.11 П2 5.90
НБА - регулярный чемпионат 20:00 Вашингтон Уиза 0 Шарлотт Хорнет 0 П1 1.45 П2 2.65
НБА - регулярный чемпионат 20:00 Торонто Рэптор 0 Индиана Пэйсер 0 П1 2.75 П2 1.42
Болгария - Первая лига 20:15 Берое 0 ЦСКА 1948 0 П1 1.62 Х 3.20 П2 6.70
НБА - регулярный чемпионат 21:00 Сан-Антонио Сп 0 Финикс Санз 0 П1 4.20 П2 1.20
Англия - Премьер-лига 21:00 Эвертон 0 Шеффилд Юнайте 0 П1 1.37 Х 5.20 П2 8.80
Италия - Серия А 21:45 Доломити Энерг 0 Олимпия Милан 0
Италия - Серия А 21:45 Милан 0 Кальяри 0 П1 1.31 Х 6.00 П2 9.40
Италия - Серия А 21:45 Динамо Сассари 0 Умана Рейер 0
Испания - Сегунда 21:45 Мальорка 0 Алькоркон 0 П1 1.65 Х 3.30 П2 7.20
Франция - Лига 1 22:00 ПСЖ 0 Реймс 0 П1 1.12 Х 10.5 П2 21.0
16 мая 17:30
автор: Артем Спиридонов

Слуцкий – о ничьей «Рубина» с «Ротором»: Жара, напряжение, все это сказалось

Волгоградская команда сыграла вничью 1:1 с казанцами в выездном матче заключительного тура чемпионата России.

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий поделился эмоциями от прошедшего матча.

— Не получалось забить больше, хотя имели огромное количество моментов, огромное количество ударов. Обычно из этих позиций – сколько моментов имели Бакаев, Макаров – они обычно выжимают гораздо больше. Но я думаю, что высокий уровень ответственности, жара, напряжение, все это сказалось. Поэтому по идее матч, который должен был для нас складываться легко, судя по рисунку, по ходу, по моментам, получилось, что мы его спасали уже в компенсированное время, — приводит слова Слуцкого официальный сайт казанского клуба.

«Рубин» по итогам сезона занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка, что позволило казанской команде стать участникам нового европейского турнира Лиги конференций.

«Ротор» с 22 очками ждет завершения матча «Уфа» – «Арсенал», после которого станет известно останется ли волгоградский клуб в премьер-лиге или опустится в ФНЛ.

источник: ФК «Рубин»
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