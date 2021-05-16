Слуцкий – о ничьей «Рубина» с «Ротором»: Жара, напряжение, все это сказалось

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий поделился эмоциями от прошедшего матча.

— Не получалось забить больше, хотя имели огромное количество моментов, огромное количество ударов. Обычно из этих позиций – сколько моментов имели Бакаев, Макаров – они обычно выжимают гораздо больше. Но я думаю, что высокий уровень ответственности, жара, напряжение, все это сказалось. Поэтому по идее матч, который должен был для нас складываться легко, судя по рисунку, по ходу, по моментам, получилось, что мы его спасали уже в компенсированное время, — приводит слова Слуцкого официальный сайт казанского клуба.

«Рубин» по итогам сезона занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка, что позволило казанской команде стать участникам нового европейского турнира Лиги конференций.

«Ротор» с 22 очками ждет завершения матча «Уфа» – «Арсенал», после которого станет известно останется ли волгоградский клуб в премьер-лиге или опустится в ФНЛ.