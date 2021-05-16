Дасаев: В следующем году «Спартак» станет чемпионом

Бывший вратарь московского «Спартака» Ринат Дасаев рассказал, что не ожидал хорошей игры от своей бывшей команды в матче 30-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского «Ахмата».

«Поздравляю «Спартак» со вторым местом. Думаю, на следующий год на столетие клуба станут чемпионами. Вы сами знаете, последняя игра очень нервозная. Ждать красивой игры смысла нет, надо набирать очки. Наверное, поэтому игра была не очень динамичная, но главное — результат. «Спартак» сравнял счёт, это достойно», - приводит слова Дасаева «Чемпионат».

Напомним, что главный тренер московской команды Доменеко Тедеско не стал продлевать контракт с красно-белыми и покинул команду по окончании сезона, по итогам которого «Спартак» набрал 57 очков и занял второе место в РПЛ.