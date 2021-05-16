Сергей Анохин: «Химки» перевыполнили задачу на сезон

Генеральный директор клуба «Химки» Сергей Анохин оценил выступление команды в чемпионате России сезона 2020/2021.

«Задачу на сезон мы перевыполнили. Перед сезоном ставили задачу остаться в премьер-лиге - мы остались и даже поднялись на восьмое место, боролись с грандами, поэтому я считаю, что мы отыграли достойно», - приводит ТАСС слова руководителя подмосковного клуба.

«Химки» заняли восьмое место в таблице РПЛ, набрав 45 очков в 30 матчах.

Подмосковная команда провела первый сезон элитной футбольной лиге России после 11-летнего перерыва.