«Уфа» на своем поле победила «Арсенал» и сохранила прописку в РПЛ

На 43-й защитник тульской команды отправил мяч в собственные ворота после розыгрыша углового, установив окончательный счет в матче.

34-летний полузащитник хозяев вывел свою команду вперед на седьмой минуте матча.

Встреча была перенесена с 14:00 мск из-за 40-градусной жары в столице Башкортостана.

«Уфа» в 30-м туре РПЛ на своем поле обыграла тульский «Арсенал» со счетом 2:1 в заключительном матче сезона.

На 52-й минуте защитник «Арсенала» Гия Григалава увидел перед собой красную карточку от главного арбитра встречи Сергея Карасева.

«Уфа» сумела сохранить прописку в РПЛ с 25 очками. Команда Алексея Стукалова опередила волгоградский «Ротор» и тульский «Арсенал», у которых 22 и 23 очка соответственно.

Тульский клуб занял 14-е место в турнирной таблице РПЛ, волгоградцы отправляются в ФНЛ с 15-й строчки.

РПЛ

30-й тур

«Уфа» – «Арсенал» Тула – 2:1 (2:1)

Голы: Иванов, 7, Беляев, 43 (автогол) – Кангва, 33.

«Уфа»: Беленов, Никитин, Табидзе (Морозов, 46), Йокич, Иванов, Камилов, Бауэр, Урунов (Жамалетдинов, 21, Кротов, 75), Мрзляк (Сысуев, 75), Милетич, Андрич (Голубев, 84).

«Арсенал»: Шамов, Григалава, Беляев, Рассказов, Коновалов, Ломовицкий (Пантелеев, 75), Чаушич, Кангва Э. (Кангва К., 75), Хлусевич, Ковалев (Громыко,44), Луценко (Панченко, 63).

Предупреждение: Сысуев, 80

Удаление: Григалава, 52.

Судья: Сергей Карасев.

Стадион: Нефтяник (Уфа).