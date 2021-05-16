«Тоттенхэм» победил на своем поле «Вулверхэмптон»

«Тоттенхэм» в домашнем матче 36-го тура английской премьер-лиги победил «Вулверхэмптон» со счетом 2:0.
Первый мяч «шпоры» забили на последней минуте первого тайма, отличился нападающий Гарри Кейн. Второй гол в активе датского полузащитника Пьера-Эмиля Хейбьерга (62-я минута).
Таким образом, «Тоттенхэм» набрал 59 очков и поднялся на шестое место в таблице чемпионата Англии, а «Вулверхэмптон» остался на 12-й строчке. В активе «волков» 45 очков.
19 мая состоятся матчи «Тоттенхэм» - «Астон Вилла» и «Эвертон» - «Вулверхэмптон».
источник: «Советский спорт»