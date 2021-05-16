«Ротор» хочет опротестовать решение перенести начало матча «Уфа»- «Арсенал»

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский заявил, что клуб будет рассматривать возможность подачи протеста на решение перенести насало матча «Уфа» - «Арсенал» из-за жары.

«Сейчас будем разговаривать с юристами, если возможно подать какой-то протест, то мы его подадим, потому что это беспредел и такое надо прекращать. На них не довлеет результат, так как они уже знают наш результат, а весь смысл последнего тура как раз в том, чтобы не было таких прецедентов. Надо было переносить и наш матч, где решалось, кто останется в РПЛ», - приводит слова Рекечинского ТАСС.

Напомним, что «Ротор» в Казани сыграл вничью с «Рубином» (1:1), а «Уфа» обыграла «Арсенал» (2:1). Таким образом, РПЛ покинула именно волгоградская команда, заняв 15-ое место в РПЛ.