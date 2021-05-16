Дзюба опередил Кержакова по голам в РПЛ и возглавил список бомбардиров в истории лиги

Форвард «Зенита» Артем Дзюба возглавил список лучших бомбардиров РПЛ после покера в ворота «Тамбова» (5:1) в матче 30-го тура РПЛ.

Как сообщает официальный сайт лиги, теперь в активе 32-летнего футболиста 137 голов. Дзюба опередил другого экс-нападающего петербуржцев Александра Кержакова, у которого 133 забитых мяча.

Напомним, что с 2002 года РПЛ занимается проведением национального чемпионата.

Добавим, что 143 гола на счету лучшего бомбардира за историю чемпионатов России Олега Веретенникова.