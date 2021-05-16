«Ротор» вместе с «Тамбовом» покинул РПЛ

Стали известны обе команды, которые покинут российскую премьер-лигу (РПЛ) по окончании текущего сезона.

Вместе с аутсайдером чемпионата, «Тамбовом» (13 очков), вылетел волгоградский «Ротор», набравший 22 очка.

Из футбольной национальной лиги (ФНЛ) в высшей дивизион поднялись самарские «Крылья советов», ставшие победителями турнира (101 очко), и «Нижний Новгород», занявший третье место (88 очков).

Напомним, что «Оренбург» (94 очка) и владикавказская «Алания» (77 очков), которые заняли в ФНЛ второе и четвертое место соответственно, не смогли получить лицензию на участие РПЛ.

Таким образом, в этом сезоне переходных матчей между лигами не будет, а «Уфа» и тульский «Арсенал» остались в РПЛ.