Квинси Промес: Мне не важно, с кем «Спартак» встретится в квалификации Лиги чемпионов

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес прокомментировал выход команды в Лигу чемпионов.

Сегодня красно-белые сыграли вничью 2:2 с «Ахматом», отыгравшись с 0:2 во втором тайме, а полузащитник из Нидерландов забил один из двух мячей спартаковцев.

«Мне не важно, с кем встретиться в квалификации Лиги чемпионов, – отметил Промес в интервью для «Матч ТВ». – Мы уже успели соскучиться по турниру, тем более я дважды играл там со «Спартаком». Но если мы хотим в Лигу чемпионов, нам надо думать только о победе, а не о сопернике.

Мне еще нужно время, тем более я пришел во время зимнего перерыва, что для меня непривычно. Немного менял позиции, но я все тот же игрок. Так что это вопрос времени – когда я выйду на желаемый уровень».

В чемпионате России «Спартак» финишировал на втором месте, на одно очко опередив «Локомотив». Красно-белые впервые с 2018 года получили возможность сыграть в квалификации Лиги чемпионов. Среди возможных соперников по третьему отборочному раунду португальская «Бенфика», шотландский «Селтик» и голландский ПСВ.