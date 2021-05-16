Агент Николича: Вопрос по контракту с «Локомотивом» возможно решится уже через пару дней

Деян Йоксимович, агент главного тренера «Локомотива» Марко Николича, рассказал о ситуации с продлением контракта своего клиента.

«Сейчас ничего не могу комментировать, – цитирует Йоксимовича Sport24.ru – Встреч с руководством «Локомотива» сегодня не было. Сегодня Марко улетает домой в Сербию. Вопрос с контрактом решится после отпуска Марко? Возможно, уже через пару дней».

Напомним, что Николич работает с московским клубом с 1 июня прошлого года. Его текущее соглашение рассчитано до 31 мая 2022-го. «Локомотив» благодаря победе в Кубке России пробился в групповой этап Лиги Европы следующего сезона.