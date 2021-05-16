Михаил Боярский: У «Спартака» не будет шансов в Европе

Народный артист Михаил Боярский не верит, что московский «Спартак» добьется хороших результатов в еврокубках и призывает надеяться только на санкт-петербургский «Зенит».

«Мне все равно на «Спартак» в Европе. «Зенит» далеко впереди! А Дзюба — лучший голеадор. Почему не показывают его голы? А то все про «Спартак»... Шансов в Европе у красно-белых не будет! Пока есть «Зенит» — им ничего не светит. Не надеюсь на «Спартак» в Европе. Вся надежда на «Зенит!», - приводит слова Боярского «Спорт-Экспресс».

Напомним, что чемпионом страны стал «Зенит», набравший 65 очков. «Спартак» занял второе место, добыв 57 очков.