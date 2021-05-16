Рауль - о возможном назначении наставником «Реала»: Стал тренером, чтобы быть здесь

Лучший бомбардир в истории «Реала» Рауль прокомментировал информацию СМИ о том, что может возглавить мадридскую команду.

«Возглавить «Реал»? Это мой дом, я всегда хочу быть там, где этот клуб. Я стал тренером, чтобы быть здесь. Но сейчас не время говорить о будущем», — приводит слова экс-футболиста в своем твиттере журналист Фабрицио Романо.

Рауль возглавляет резервную команду «королевского» клуба - «Реал Кастилья». Специалист начал свою тренерскую карьеру в 2018 году, возглавив юношескую команду «Реала». Рауль смог привести команду к победе в Юношеской лиге УЕФА в 2020-м.

Ранее сообщалось, что нынешний наставник «Реала» Зинедин Зидан объявил футболистам и руководству клуба, что уходит в отставку по окончании сезона.

На данный момент команда занимает в таблице чемпионата Испании второе место, набрав 78. У идущего первым «Атлетико» - 80. «Барселона» на третьей позиции - 76 очков.