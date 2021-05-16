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Англия - Премьер-лига 2-й тайм, 83' Вест Бромвич А 1 Ливерпуль 1 П1 11.0 Х 1.65 П2 2.75
Италия - Серия А 2-й тайм, 55' Парма 1 Сассуоло 1 П1 7.00 Х 3.10 П2 1.70
Испания - Примера 1-й тайм, 44' Реал Сосьедад 4 Вальядолид 0
Испания - Примера 1-й тайм, 44' Вильярреал 1 Севилья 0 П1 1.45 Х 4.80 П2 6.60
Испания - Примера 1-й тайм, 44' Барселона 1 Сельта 1 П1 1.24 Х 5.70 П2 14.0
Испания - Примера 1-й тайм, 44' Алавес 2 Гранада 1 П1 1.15 Х 7.50 П2 20.0
Испания - Примера 1-й тайм, 44' Валенсия 3 Эйбар 1 П1 1.12 Х 9.20 П2 19.0
Испания - Примера 1-й тайм, 44' Хетафе 1 Леванте 1 П1 1.85 Х 3.10 П2 5.50
Греция - Суперлига 1-й тайм, 38' Панатинаикос 0 Олимпиакос 2
Греция - Суперлига 1-й тайм, 37' АЕК Афины 0 Арис 0 П1 2.45 Х 2.45 П2 4.10
Испания - Примера 1-й тайм, 44' Атлетик Б 0 Реал Мадрид 0 П1 5.60 Х 2.95 П2 1.90
Испания - Примера 1-й тайм, 44' Кадис 1 Эльче 0 П1 1.90 Х 3.50 П2 4.50
Испания - Примера 1-й тайм, 44' Бетис 0 Уэска 0 П1 2.15 Х 2.60 П2 4.80
Испания - Примера 1-й тайм, 44' Атлетико М 0 Осасуна 0 П1 1.30 Х 4.90 П2 12.0
Греция - Суперлига 1-й тайм, 37' ПАОК 0 Астерас 1 П1 3.50 Х 2.95 П2 2.24
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НБА - регулярный чемпионат 21:00 Сан-Антонио Сп 0 Финикс Санз 0 П1 2.50 П2 1.49
Англия - Премьер-лига 21:00 Эвертон 0 Шеффилд Юнайте 0 П1 1.35 Х 5.30 П2 9.40
Италия - Серия А 21:45 Доломити Энерг 0 Олимпия Милан 0
Италия - Серия А 21:45 Милан 0 Кальяри 0 П1 1.30 Х 6.00 П2 10.0
Испания - Сегунда 21:45 Мальорка 0 Алькоркон 0 П1 1.65 Х 3.30 П2 7.20
Италия - Серия А 21:45 Динамо Сассари 0 Умана Рейер 0
Франция - Лига 1 22:00 Монако 0 Ренн 0 П1 1.80 Х 3.90 П2 4.50
Франция - Лига 1 22:00 Ницца 0 Страсбург 0 П1 3.40 Х 3.60 П2 2.16
Франция - Лига 1 22:00 Монпелье 0 Брест 0 П1 2.40 Х 3.90 П2 2.75
Франция - Лига 1 22:00 Лорьян 0 Метц 0
16 мая 18:59
автор: Виктор Шарафудинов

Андрей Талалаев: Ничья со «Спартаком» – хороший результат, хотя «Ахмат» должен был выигрывать

После первого тайма команда из Грозного вела 2:0, но в итоге встреча завершилась с результатом 2:2.

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев оценил игру своей команды в заключительном матче сезона против «Спартака».

«Первый тайм получился: хороший настрой, не уступили «Спартаку», который умеет играть в хороший футбол, – цитирует пресс-конференцию Талалаева «РИА Новости». – Вели 2:0, и не хватило уверенности в своих силах, стали проседать.

У нас были травмированные игроки, люди выходили не на свои позиции. Порадовало, что после 2:2 бежали вперед, пытались вырвать победу. К сожалению, не получилось.

Ничья с сегодняшним «Спартаком» – хороший результат, хотя должны были выигрывать. А качество игры после перерыва было похуже. Рад, что команда отбирает очки у участников Лиги чемпионов, Лиги Европы.

У нас есть потенциал, и если будет стабильность, то в следующем сезоне будем рассчитывать на другой результат в таблице»

По итогам чемпионата РПЛ «Ахмат» финишировал на 11-м месте, одержав 11 побед в 30 матчах и набрав 40 очков. Для Талалаева сезон-2020/21 был первым в клубе из Грозного. В прошлом году команда из Чеченской Республики закончила чемпионат на 13-й строчке таблицы под руководством Игоря Шалимова.

источник: «РИА Новости»
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