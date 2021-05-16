Андрей Талалаев: Ничья со «Спартаком» – хороший результат, хотя «Ахмат» должен был выигрывать

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев оценил игру своей команды в заключительном матче сезона против «Спартака».

«Первый тайм получился: хороший настрой, не уступили «Спартаку», который умеет играть в хороший футбол, – цитирует пресс-конференцию Талалаева «РИА Новости». – Вели 2:0, и не хватило уверенности в своих силах, стали проседать.

У нас были травмированные игроки, люди выходили не на свои позиции. Порадовало, что после 2:2 бежали вперед, пытались вырвать победу. К сожалению, не получилось.

Ничья с сегодняшним «Спартаком» – хороший результат, хотя должны были выигрывать. А качество игры после перерыва было похуже. Рад, что команда отбирает очки у участников Лиги чемпионов, Лиги Европы.

У нас есть потенциал, и если будет стабильность, то в следующем сезоне будем рассчитывать на другой результат в таблице»