РПЛ объяснила решение о переносе матча «Уфа» - «Арсенал» беспокойством о здоровье игроков и зрителей

Российская премьер-лига назвала основания для переноса начла матча между «Уфой» и «Арсеналом» в рамках 30-го тура чемпионата России.

«Решение о переносе матча «Уфа» - «Арсенал» было принято непосредственно перед игрой - ради здоровья участников матча и зрителей и исходя из пункта 6.5 регламента РПЛ. Оснований для экстренного переноса других матчей не возникло», - говорится в сообщении РПЛ, которое приводит ТАСС.

Напомним, что матч был перенесен из-за жары с 14:00 на 18:00 по московскому времени.

«Уфа», «Арсенал» и «Ротор» боролись за выживание в РПЛ.

Волгоградская команда сыграла вничью с «Рубином» (1:1), в матче, который начался в 14 часов. «Уфа» победила «Арсенал» со счетом 2:1.