Валерий Филатов: С Мухиным идет «непонятка»: может, останется в «Локомотиве», может, нет

Член совета директоров московского «Локомотива» Валерий Филатов рассказал о ситуации с продлением контрактов некоторых футболистов.

«Пока 50 на 50 с Мухиным, а так, в принципе, кроме Чорлуки, все нормально, – отметил Филатов в интервью для Sport24.ru – С Жемалетдиновым контракт будет продлен. Надеюсь.

С Мухиным идет «непонятка»: может, останется, может, нет. Надежда на то, что он останется, есть».

В нынешнем сезоне 19-летний опорный полузащитник провел за главную команду «Локомотива» 15 матчей, не отметившись результативными действиями: десять в РПЛ, четыре в Кубке России и один в Лиге чемпионов.