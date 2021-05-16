Гендиректор «Ротора»: Был ли сговор с переносом матча «Уфы»? Вслух такие вещи не могу озвучивать

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский прокомментировал ситуацию с переносом матча заключительного тура чемпионата России «Уфа» – «Арсенал».

Игру в Башкирии перенесли на два часа из-за жары. В итоге футболисты «Уфы» и «Арсенала» начали встречу, уже знаю, что «Ротор» сыграл вничью 1:1 с «Рубином».

«Конечно, это неправильно, – заявил Рекечинский в интервью для «Чемпионата». – Все матчи последнего тура должны играться в одно время, чтобы не было различных вариантов. «Уфа» и «Арсенал» – наши прямые конкуренты. Если в Уфе сложилась такая ситуация, то надо было и наш матч переносить, пока там не наладится погода. Я как никто понимаю, что они играли, зная наш результат. Это просто безобразие, других слов нет.

Готовы ли пойти в суд? Будем консультироваться с юристами, просто так это оставлять нельзя. Я перед матчем общался с Чебаном – исполнительным директором лиги, но он сослался на регламент, сказал, что при такой температуре играть нельзя. Ну, градусник можно поставить в разных местах: на солнце, в тень или под кондиционер. А дальше выводы делайте сами.

Есть ли здесь сговор? Вы сами как думаете? Вслух такие вещи не могу озвучивать, у меня нет доказательств. Мое мнение понятно».