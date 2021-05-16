Властимил Петржела: Не верю, что «Спартак» хорошо выступит в Лиге чемпионов

Бывший тренер «Зенита» Властимир Петржела оценил перспективы российских клубов в еврокубках следующего сезона.

«Локомотив» хорошо показывал себя во второй части сезона, – отметил Петржела в интервью для «Спорт-Экспресса». – Почти как «Зенит». Я думаю, что в Лиге Европы «Локомотив» сможет побороться. Может, в группе они будут не первыми, но дойти до 1/8 или до 1/4 им по силам. Как покажет себя «Спартак»? Очень сложно сказать. Не верю, что красно-белые выступят хорошо

Я бы очень не хотел, чтобы команда из Санкт-Петербурга опять вылетела из Лиги чемпионов. Надеюсь, что хотя бы в Лигу Европы смогут попасть. Необходимо найти проблему в команде – почему «Зенит» так показывает себя в еврокубках в последних сезонах. Может, это в тренере. Может, в самой команде. Сложно сказать, если честно».

«Зенит» как чемпион России получил прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов, а «Спартак» начнет выступление в главном клубном турнире континента с третьего отборочного раунда.

«Локомотив» благодаря победе в Кубке России пробился в групповой этап Лиги Европы, а «Рубин» и «Сочи» сыграют в квалификации нового турнира УЕФА Лиге конференций.