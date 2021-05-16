Марко Николич: Я остаюсь в «Локомотиве»

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич сообщил, что останется в московском клубе минимум на один год.

«У меня действующий контракт, я его подписал на два года. У меня есть еще один год. Я остаюсь, на данный момент я тренер «Локомотива». Уверен, что так и будет, желание есть», - сказал сербский специалист в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, что ранее сообщалось, что Николич может расторгнуть свой контракт с «Локомотивом» из-за того, что клуб не может сохранить нескольких лидеров и молодых игроков.

Добавим также, что «Локомотив» занял третье место в российской премьер-лиге (56 очков), а также выиграл Кубок России. Таким образом, железнодорожники в следующем сезоне сыграют в Лиге Европы.