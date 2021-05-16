Поздний гол Алиссона принес «Ливерпулю» победу над «Вест Бромвичем»

В 36-м туре чемпионата Англии «Вест Бромвич» на своем поле проиграл «Ливерпулю» с результатом 1:2.

На 15-й минуте Хэл Робсон-Кану вывел хозяев вперед, открыв счет после передачи Матеуса Перерйры. Прошлогодние чемпионы отыгрались на 33-й благодаря точному удару Мохамеда Салаха. Автором голевого паса в этой ситуации стал Садио Мане.

Победу мерсисайдцам принес гол вратаря Алиссона на исходе компенсированного времени (90+5). Бразилец забил головой после углового Трента Александера-Арнольда.

«Ливерпуль» занимает пятое место, набрав 63 очка. У «Челси», который идет четвертым, – 64.

«Вест Бромвич» с 26 очками занимает предпоследнюю 19-ю строчку турнирной таблицы. У команды Сэма Эллардайса уже нет шансов сохранить прописку в АПЛ.