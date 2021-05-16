Михаэль Цорк: Холанд будет играть за «Боруссию» в следующем сезоне

Спортивный директор «Боруссии» Михаэль Цорк заявил, что норвежской нападающий команды Эрлинг Холанд в следующем сезоне будет играть за дортмундский клуб.

«Эрлинг будет играть у нас в следующем сезоне. Я везде говорю о том, что мы продолжаем строить команду вокруг него. Могу повторить это еще пять раз, если вы этого хотите», - приводит L'Equipe слова менеджера.

Ранее сообщалось, что 20-летний норвежец провел переговоры с «Реалом» и «Барселоной».

Напомним, что контракт Холанда с «Боруссией» рассчитан до лета 2024 года.

В текущем сезоне форвард провел 39 матчей, в которых забил 39 голов.