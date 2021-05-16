«Сассуоло» на выезде обыграл «Парму»

В 37-м туре чемпионата Италии «Парма» на своем поле проиграла «Сассуоло» со счетом 1:3.

На 25-й минуте Мануэль Локателли вывел гостей, а на 32-й ответный гол хозяев организовали два бывших игрока «Зенита». После передачи Эрнани мяч в ворота Луиджи Сепе переправил Бруну Алвеш.

Тем не менее, зелено-черные все-таки одержали победу. После перерыва на 62-й минуте отличился Грегуар Дефрель, а на 69-й – Жереми Бога.

«Сассуоло» занимает восьмое место, набрав 59 очков и на два очка отставая от «Ромы» в борьбе за попадание в Лигу конференций.

«Парма» с 20 очками находится на последней 20-й строчке таблицы, не имея шансов спастись от вылета. Проигрышная серия желто-синих длится восемь туров.