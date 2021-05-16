Артем Дзюба: Забить 20 голов в сезоне - это крутое событие

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, что перед матчем 30-го тура российской премьер-лиги против «Тамбова» (5:1) не ставил перед собой цель обойти своего одноклубника Сердара Азмуна (19 голов) в списке бомбардиров.

«Такой цели не было, но когда второй забил, то понял — у меня рекорд по голам был в «Ростове», 17 мячей, а тут подвернулась возможность 20 выбить. Дорогого стоит, это крутое событие», - приводит слова нападающего пресс-служба «Зенита».

Напомним, что Дзюба забил «Тамбову» четыре гола, став самым результативным нападающим в истории РПЛ (137 голов).