Дортмундская «Боруссия» обыграла «Майнц» и гарантировала себе выход в Лигу чемпионов

В предпоследнем 33-м туре чемпионата Германии «Майнц» на своем поле уступил дортмундской «Боруссии» с результатом 1:3.

В первом тайме после передач Джейдона Санчо авторами голов стали Рафаэл Геррейру и Марко Ройс соотвественно на 23-й и 42-й минутах. После перерыва на 80-й отличился Юлиан Брандт, а Эрлинг Холанд выступил в роли ассистента.

Единственный гол «Майнца» в компенсированное время (90+1) забил Робин Куайсон, реализовав пенальти.

Дортмундская команда гарантировала себе выход в групповой этап Лиги чемпионов следующего сезона. «Боруссия» поднялась на третье место, набрав 61 очко. У идущего пятым «Айнтрахта» – 57. Победная серия желто-черных длится шесть туров.

«Майнц» занимает 13-е место, имея 36 очков и уже обезопасив себя от возможности вылета.