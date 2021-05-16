«Реал» обыграл в Бильбао «Атлетик» и перед последним туром отстает от «Атлетико» на два очка

Перед последним туром в примере лидирует «Атлетико», обыгравший сегодня «Осасуну» (2:1). У команды Диего Симеоне 83 очка.

На 68-й минуте автором гола стал защитник мадридской команды Начо. Голевую передачу на свой счет записал Каземиро, исполнив подачу в штрафную после розыгрыша углового.

В 37-м туре чемпионата Испании «Атлетик» на своем поле в Бильбао проиграл «Реалу» с результатом 0:1.

В последнем туре 23 мая состоятся матчи «Вальядолид» – «Атлетико» и «Реал» – «Вильярреал». При равенстве очков чемпионом станет команда Зинедина Зидана за счет преимущества по личным встречам (победа 2:0 дома и ничья 1:1 в гостях).

«Атлетик», оставшись с 46 очками, находится на девятой строчке таблицы. Баски завершат сезон выездным матчем против «Эльче» 23 мая.

Чемпионат Испании

37-й тур

«Атлетик» (Бильбао) – «Реал» (Мадрид) – 0:1 (0:0)

Гол: Начо, 68.

Удаление: Рауль Гарсия (А), 89.