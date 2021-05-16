«Реал» обыграл в Бильбао «Атлетик» и перед последним туром отстает от «Атлетико» на два очка

В 37-м туре чемпионата Испании «Атлетик» на своем поле в Бильбао проиграл «Реалу» с результатом 0:1.
На 68-й минуте автором гола стал защитник мадридской команды Начо. Голевую передачу на свой счет записал Каземиро, исполнив подачу в штрафную после розыгрыша углового.
Баски заканчивали встречу вдесятером. На 89-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник Рауль Гарсия.
Перед последним туром в примере лидирует «Атлетико», обыгравший сегодня «Осасуну» (2:1). У команды Диего Симеоне 83 очка.
«Реал» идет вторым, набрав 81.