«Барселона» проиграла «Сельте», заканчивая матч вдесятером, и лишилась шансов на чемпионство

В матче 31-го тура чемпионата Испании «Барселона» на своем проиграла «Сельте» - 1:2.

На 28-й минуте Лионель Месси поразил ворота гостей. «Сельта» сравняла счет до перерыва, отличился Санти Мина (38). Испанский форвард гостей на 89-й минуте оформил дубль.

Отметим, что на 83-й минуте был удален игрок «Барселоны» Клеман Лангле за две желтые карточки

Каталонский клуб занимает третье место в таблице, имея в активе 76 очков. Подопечные Рональда Кумана лишились шансов на победу в чемпионате. У лидирующего «Атлетико» 83 очка

«Сельта» одержала пятую победу подряд и находится на восьмой строчке с 53 очками.